Duriye'nin katili, hırsızlık için eve giren eşinin kuzeni çıktı

Şarkışla ilçesinde 2 çocuk annesi Duriye Taşdelen'i bıçaklayarak öldüren şüpheli Nihat Kara (26), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Kara'ya, sevki sırasında polis aracından indirildiğinde, adliye önünde bekleyen Duriye Taşdelen'in yakınları saldırdı. Şüpheli Nihat Kara, güçlükle adliyeye sokuldu. Olayın duyulmasının ardından ilçe halkı da adliye önünde toplandı. Şüphelinin olayın yaşandığı eve giriş anı da çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.

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