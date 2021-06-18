Durgunsu Türkiye Şampiyonası, Ordu'da yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Durgunsu Türkiye Şampiyonası, Ordu'da yapılacak

Durgunsu Türkiye Şampiyonası, Ordu'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Spor

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Durgunsu Türkiye Şampiyonası'nı Ordu'da Durgunsu Sporları Merkezi'nde yapacaklarını bildirdi.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Durgunsu Türkiye Şampiyonası'nı Ordu'da Durgunsu Sporları Merkezi'nde yapacaklarını bildirdi.

Kabakçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Fatsa ilçesinde devam eden Kano Yardımcı Antrenörlük Kursu kapsamında eğitim alan kursiyerleri ziyaret etti.

Başkan Güler, burada yaptığı konuşmada, Ordu'da imkansızı başardıklarını belirterek, Ordu'nun artık kano sporu için önemli bir çekim merkezi haline geldiğini söyledi.

Şu anda 38 sporcunun kano eğitimleri aldığını ifade eden Güler, "Bu sporcularımız eğitimlerini tamamladıklarında yardımcı antrenör olacaklar. Bu eğitimleri yıl boyunca sürdürerek önemli çalışmalara imza atacağız." dedi.

Durgunsu Sporları Merkezi'ndeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini anlatan Güler, kısa süre içerisinde bu çalışmaları da tamamlayarak Karadeniz'de yeni bir merkezi ortaya çıkaracaklarını kaydetti.

Kabakçı ise kentteki su sporları alanında yapılan çalışmaları çok beğendiklerini dile getirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesinde yapımı devam eden Durgunsu Sporları merkezini incelediklerini aktaran Kabakçı, "Gerçekten son derece güzel bir alan oluşturulmuş. Gelecek ay yapacağımız test yarışlarının ardından Durgunsu Türkiye Şampiyonası'nı Ordu'muzda Durgunsu Sporları Merkezi'nde yapacağız." diye konuştu.

Kanonun, Ordu'da yükselen bir değer olmaya başladığına işaret eden Kabakçı, Başkan Güler'in vizyonu doğrultusunda diğer su sporlarında da Ordu'nun bir adım öne çıktığını gördüklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Güler ve Kabakçı, Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren kano ve yelken yapım atölyesini de ziyaret etti.

Durgunsu Türkiye Şampiyonası, Ordu'da yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

A Milli Takım'da Umut Meraş, İsviçre karşısında forma giyemeyecek
A Milli Takım'da Umut Meraş, İsviçre karşısında forma giyemeyecek
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye, Slovenya'ya 72-47 yenildi.
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye, Slovenya'ya 72-47 yenildi.
Milli takımın Galler yenilgisinin ardından Kıraç'tan dikkat çeken paylaşım: Özür dilerim, sorumlusu benim
Milli takımın Galler yenilgisinin ardından Kıraç'tan dikkat çeken paylaşım: Özür dilerim, sorumlusu benim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Enis Arıkan Merve Dizdar Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Durgunsu Türkiye Şampiyonası, Ordu'da yapılacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 16:35:13. #1.13#

title