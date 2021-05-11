Durgunsu kanoda olimpiyat elemeleri Macaristan'da yapılacak
Durgunsu Kano Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri, yarın Macaristan'da başlayacak.
Durgunsu Kano Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri, yarın Macaristan'da başlayacak.
Szeged kentinde 12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 4 sporcu temsil edecek.
Tokyo 2020 kotası kazanacak sporcuların belirleneceği elemelerde Serkan Kakkaç, Lasma Liepa, Hilal Avcı ve Mustafa Özmen mücadele edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar