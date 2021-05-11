Durgunsu kanoda olimpiyat elemeleri Macaristan'da yapılacak
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Durgunsu kanoda olimpiyat elemeleri Macaristan'da yapılacak

Durgunsu kanoda olimpiyat elemeleri Macaristan'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Durgunsu Kano Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri, yarın Macaristan'da başlayacak.

Durgunsu Kano Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri, yarın Macaristan'da başlayacak.

Szeged kentinde 12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 4 sporcu temsil edecek.

Tokyo 2020 kotası kazanacak sporcuların belirleneceği elemelerde Serkan Kakkaç, Lasma Liepa, Hilal Avcı ve Mustafa Özmen mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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