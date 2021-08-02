Durgunsu Kano Yarışları sona erdi
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Durgunsu Kano Yarışları sona erdi

Durgunsu Kano Yarışları sona erdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kano Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik Umutlar ve Spor Eğitim Merkezi Seçme Yarışları 31 Temmuz-01 Ağustos tarihlerinde Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Sarısungur Göleti, taşıdığı özellikler nedeniyle su sporlarının merkezi konumuna geldi. Kano yarışlarının Türkiye'de yapılabileceği en iyi tesis olması nedeniyle ev sahipliği yaptığı Durgunsu Kano Olimpik Umutlar ve Spor Eğitim Merkezi Seçme Yarışlarında, 12 ilden 24 spor kulübünün 227 sporcusu 200, 500, 1000 metre kulvarlarında çeşitli kategorilerde yarıştı. Rekabetin kıyasıya yaşandığı Durgunsu Kano Olimpik Umutlar ve S.E.M. Seçme Yarışları, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin Youtube sayfasından da canlı yayınlandı.

Yarışlara katılan tüm sporculara başarılar dileyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Kano Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet Emrah Beşe'yi makamında ağırladı. Kabakçı, "Ulusal ve uluslararası yarışları Eskişehir'de düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin en iyi imkânlarına sahip bir parkur oluşturmuşsunuz, sporcularımız ve federasyonumuz olarak çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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