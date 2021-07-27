DURGUNSU KANO YARIŞLARI BAŞLIYOR
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DURGUNSU KANO YARIŞLARI BAŞLIYOR

DURGUNSU KANO YARIŞLARI BAŞLIYOR
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kano Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik Umutlar ve Spor Eğitim Merkezi Seçme Yarışları 31 Temmuz-01 Ağustos tarihlerinde Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirilecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kano Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik Umutlar ve Spor Eğitim Merkezi Seçme Yarışları 31 Temmuz-01 Ağustos tarihlerinde Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirilecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Sarısungur Göleti, kano yarışlarının merkezi olmaya devam ediyor. 12 ilden 23 spor kulübünün katılacağı yarışlarda 228 sporcu 200, 500, 1000 metre kulvarlarında çeşitli kategorilerde yarışacak. 31 Temmuz-01 Ağustos tarihlerinde yarışacak sporcular, spor eğitim merkezlerine seçilmek için kürek çekecek. Rekabetin kıyasıya yaşanacağı Durgunsu Kano Olimpik Umutlar ve S. E. M. Seçme Yarışları, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin Youtube sayfasından da canlı yayınlanacak.

Yarışlara katılan tüm sporculara başarılar dileyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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