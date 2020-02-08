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Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları Adana'da tamamlandı

Adana'da organize edilen Durgunsu Kano Uzun Mesafe (5 bin metre) Milli Takım Seçme Yarışları tamamlandı.

08.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:00
Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları Adana'da tamamlandı

'da organize edilen Durgunsu Kano Uzun Mesafe (5 bin metre) Milli Takım Seçme Yarışları tamamlandı.

Seyhan Baraj Gölü'nde, Sarıçam Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyona 11 ildeki 18 kulüpten 110 sporcu katıldı.

Yarışlar sonucunda sıralama şöyle oluştu:

Büyük erkekler K1 5 bin metre

1. Mustafa Özmen

2. Serkan Kakkaç

3. Fahri Ayvaz

Genç erkekler K1 5 bin metre

1. Abdulsamet Beyazıt

2. Cemrehan Özbek

3. Berke Vural

Genç Kadın K1

1. Sena Fadim Yüçedağ

2. Erdal Kutlu

3. Doğa Güleken

Yıldız Kadın K1

1. Simge Kaya

2. Zehra Gümüş

3. Zuhrenaz Yenihayat

Yıldız Erkekler K1 5 bin metre

1. İbrahim Fırat Cihan

2. Emircan Ayaklı

3. Efecan Civan

Büyük erkekler C1 5 bin metre

1. İsmail Akgül

2. Mehmet Ali Duman

3. Kerim Tenha

Genç erkekler C1 5 bin metre

1. Bedirhan Çıktay

2. Kırılo Avgan

3. Melih Uslu

Yıldız erkekler C1 5 bin metre

1. Efe Kopuz

2. Faruk Topçu

3. Resül Aydın

Büyük kadınlar K1

1. Özge Uzar

Kaynak: AA
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