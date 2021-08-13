Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası yarışları Sarısungur Gölet'inde başladı

Durgunsu kano yarışmaları için ülkemizde bulunan en iyi parkurlardan biri olan Sarısungur Gölet'i kano yarışlarına evsahipliği yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Durgunsu Kano Türkiye Kupası, Olimpik Umutlar ve S.E. M. Yarışlarının ardından,Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası da Sarısungur Gölet'inde başladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkânları ile yaptığı parkur ülkemiz kano ve dragon sporcuları için hizmet vermeye devam ediyor.

13-15Ağustos tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası yarışları ilk gün 1000 metre müsabakaları ile başladı. 12 şehirden 25 takımın ve 212 sporcunun katıldığı yarışlarda 1000 metrede dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Durgunsu Kano Türkiye Kupası yarışlarında hafta sonu da nefes kesen mücadeleler yaşanacak. Bugün 500 metre Pazar günü 200 metre yarışları yapılacak. Pazar günü 200 metre yarışları ve kupa töreni Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Youtube hesabından da canlı izlenebilecek.

Kaynak: Bültenler