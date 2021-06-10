Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası yarışları başlıyor
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Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası yarışları başlıyor

Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası yarışları başlıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kano Federasyonu iş birliği ile düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası yarışları Sarısungur Göleti'nde 11 Haziran-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mamuca'da hayata geçirilen ve su sporlarının merkezi haline gelen Sarısungur Göleti'nde Durgunsu Kano Şampiyonası heyecanı başlıyor. Bu yıl pandemi sebebiyle seyircisiz olarak gerçekleştirilecek şampiyonada genç sporcular kıyasıya yarışacak. 12 ilden 25 spor kulübünün katıldığı şampiyonada 250 sporcu 200, 500, 1000 metre kulvarlarında çeşitli kategorilerde yarışacak. 13 Haziran Pazar günü final yarışlarının yapılacağı Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Facebook hesabından da canlı yayınlanacak.

Pandemi sebebiyle ara geçtiğimiz yıl gerçekleştirilemeyen etkinliklerin normalleşme kuralları ile tekrar başlamasından mutluluk duyduklarını belirten Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, şampiyonaya katılacak tüm sporculara başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler

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