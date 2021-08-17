Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu
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Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu

Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda 1000, 500 ve 200 metrede çeşitli kategorilerde kürek çeken yarışmacılar şampiyonanın tamamlanmasıyla kupalarını aldı.

13 Ağustos Cuma günü 1000 metre yarıları ile başlayan şampiyonada, Cumartesi günü 500, Pazar günü ise 200 metre yarışlarında sporcular kıyasıya kürek çekti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Sarısungur Gölet'inde kendi imkânları ile yaptığı parkur ülkemiz kano ve dragon sporcuları için hizmet vermeye devam ediyor.12 şehirden 25 takımın ve 212 sporcunun katıldığı şampiyona 15 Ağustos Cuma günü Büyükşehir Belediyesi'nin Youtube sayfasında da canlı yayınlandı.

Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası yarışlarında nefes kesen mücadeleler yaşandı. Şampiyonadaki yarışların tamamlanmasının ardından madalya ve kupa töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler

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