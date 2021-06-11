Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları Sarısungur Göleti'nde başladı

Durgunsu kano yarışmaları için ülkemizde bulunan en iyi parkurlardan biri olan Sarısungur Gölet'i her yıl olduğu gibi pandemi sonrasında da kano yarışlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkânları ile yaptığı parkur ülkemiz kano ve dragon sporcuları için hizmet vermeye devam ediyor.

11-13 Haziran tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları başladı. 12 şehirden 25 takımın ve 250 sporcunun katıldığı yarışlarda ilk gün 1000 metre yarışları gerçekleştirildi. Eskişehir, Sakarya, Antalya, Şanlıurfa, Bursa, Samsun, Rize, Kahramanmaraş, Van, Kocaeli, Muğla ve Adana illerinden yarışlara katılan ve dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Durgunsu Kano Türkiye Kupası yarışlarında hafta sonu da nefes kesen mücadeleler yaşanacak. Cumartesi günü 500 metre Pazar günü 200 metre yarışları yapılacak.

Kaynak: Bültenler