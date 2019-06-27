Türkiye Kano Federasyonu faaliyet programında yer alan "Durgunsu Kano Türkiye Kupası" yarışları Eskişehir'de yapılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışlar belediyenin destekleriyle 1-3 Temmuz'da Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirilecek.

Program kapsamında 1 Temmuz'da 1000 metre, 2 Temmuz'da 500 metre, 3 Temmuz'da ise 200 metre mücadelelerine yer verilecek.

Yarışlara Şanlıurfa, Van, Rize, Kahramanmaraş, Muğla, Adana gibi illerden, 29 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katılması bekleniyor.

Kaynak: AA