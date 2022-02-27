Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları sonuçlandı
- Güncelleme:
Adana'da düzenlenen Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları, sonuçlandı.
ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları, sonuçlandı.
Türkiye Kano Federasyonu tarafından Seyhan Baraj Gölü'nde organize edilen yarışlarda, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 14 kulüpten 80 sporcu yer aldı.
80 sporcunun kürek çektiği organizasyon, final yarışlarıyla sona erdi.
Yarışmada, kategorilerine göre derece elde eden sporcular şunlar:
Erkekler K1: 1. Faruk Demir, 2. Taha Ekrem Usta, 3. İdris Şentürk
Kadınlar K1: 1. Simge Kaya, 2. Zilan Yılmazer, 3. Zührenaz Yenihayat
Erkekler C1: 1. Bedirhan Çıktay, 2. Mehmet Ali Duman, 3. Serhat Seven
Kadınlar C1: 1. Tuğçe Taylak, 2. Rabia Akçiçek, 3. Selin Koyuncu