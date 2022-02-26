Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları başladı

AA, Eren Bozkurt - Spor
 - Güncelleme:
Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları başladı

Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları, Adana'da başladı.

ADANA (AA) - Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları, Adana'da başladı.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Seyhan Baraj Gölü'nde organize edilen yarışlarda, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 14 kulüpten 80 sporcu yer aldı.

Federasyon başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine, Adana'da güzel bir havada yarışlara başladıklarını söyledi.

Yarışmaların ardından aday milli takımın belirleneceğini belirten Kabakçı, "İki günlük süre boyunca sporcularımız 2 bin metrede kürek çekecekler. Şu an 8 ilden 14 kulübümüz var. 80 sporcumuz burada dereceye girebilmek için ter döküyor. Bu güzel ortamda bizi ağırlayan başta Sayın Adana Valimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müze, Sarıçam Belediye Başkanı'mıza ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışlar yarın tamamlanacak.

AA / Eren Bozkurt - Spor

Türkiye Kano Federasyonu, Seyhan Baraj Gölü, Adana, Kano, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title