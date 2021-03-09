Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı
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Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

09.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:05
Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

Türkiye Kano Federasyonu, Adana'da yapılan seçmelerin ardından Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım hazırlık kampının aday kadrosunu açıkladı.

Türkiye Kano Federasyonu, Adana'da yapılan seçmelerin ardından Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım hazırlık kampının aday kadrosunu açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen seçme ve değerlendirme yarışlarının ardından teknik kurulun değerlendirmesiyle 14 Mart-1 Nisan'da Antalya'da, 5-23 Nisan'da Muğla'da yapılacak aday milli takım kamplarına ve 15 Mart'ta Antalya'da başlayacak olan Olimpik Milli Takım kampına katılacak sporcuları belirledi.

14 Mart-1 Nisan'da Antalya'da yapılacak aday milli takım kampına, 23 yaş altı erkekler kayakta Faruk Demir (Rize), Göktürk Korkmaz (Adana), Baran Demir (Sakarya), Abbas Anıl Şen (Kocaeli), 23 yaş altı erkekler kanoda Ali Duman (Eskişehir), Furkan Özen (Kocaeli), genç erkekler kayakta İdris Şentürk (Sakarya), Emircan Ayaklı (Bursa), Alper Akbulut (Bursa), Burak Tarhan (Sakarya), genç erkekler kanoda Bedirhan Çıktay (Bursa) ve Yusuf Baydoğan (Sakarya) davet edildi.

5-23 Nisan'da Muğla'da gerçekleştirilecek aday milli takım kampına ise şu sporcular katılacak:

Yıldız erkekler kanoda Resul Aydın (Samsun), yıldız kadınlar kayakta Merve Hilal Acar (Sakarya), Simge Kaya (Bursa), Hilal Şimşek (Şanlıurfa), 23 yaş altı erkekler kanoda Ali Duman (Eskişehir), Furkan Özen (Kocaeli), Krilo Avgan (Adana), Melis Uslu (Bursa), yıldız erkekler kayakta Muhammet Ali Masat (Adana), Taha Erkam Usta (Sakarya), Kıraç Tiniz (Adana).

15 Mart'ta Antalya'da başlayacak Olimpik Milli Takım kampına da büyük kadın kayakta Hilal Avcı (Rize), Lasma Liepa (Antalya), büyük erkek kayakta Mustafa Özmen (Sakarya), Serkan Kakkaç (Muğla), 23 yaş altı kadın kayakta Özge Uzar (Kocaeli) ve genç erkek kayakta Deniz Romeo Kaya (Sakarya) çağrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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