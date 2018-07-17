Durgun Geçen İnşaat Sektörü Yeni Sisteme Güveniyor

Açıklanan rapora göre Faaliyet ve Beklenti Endeksleri, bir önceki aya göre düşüş gösterirken, güven endeksinde yükseliş görüldü. Güven Endeksi sektörün, seçim sonrası yeni sistemin inşaat sektörü özelinde uygulamaya koyacağı karar ve tedbirler neticesinde yeniden bir canlılık yaşanacağına olan inancı ile yükselişe geçti.

FAALİYET ENDEKSİ DÜŞÜK DÜZEYDE DEVAM ETTİ

Hazır Beton Faaliyet Endeksi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7'lik düşüş gösterdi. Ankete katılan firmaların yalnızca %25'i haziran ayında satışlarının arttığını belirtti. Alınan kayıtlı siparişlerde olumsuz bir gelişme olmadığını söyleyenlerin oranı %29 olarak gerçekleşti.

GÜVEN ENDEKSİNDE BOZULMA GÖRÜLMEDİ

Hazır Beton Güven Endeksi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,6'lık oldukça sınırlı bir düşüş gösterdi. Ankete katılanların firmaların %71'i istihdamda olumsuz bir değişim olmayacağını belirtmiştir.

SEKTÖRÜN BEKLENTİSİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYININ ALTINDA KALMAYA DEVAM ETTİ

İnşaat sektöründe önümüzdeki dönemde yaşanması muhtemel gelişmeleri göstermesi açısından önemli olan Hazır Beton Beklenti Endeksi'nin haziran ayı değeri bir önceki yılın aynı ayının %2,2 altında kaldı. Önümüzdeki üç ayda satışlarında olumsuz bir gelişme beklemeyenlerin oranı %53 olarak gerçekleşti.

GÖSTERGELER İNŞAATTAKİ YAVAŞLAMAYA İŞARET EDİYOR ANCAK SEKTÖR UMUTLU...

Hazır Beton Endeksi Haziran Ayı Raporu'nun sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Faaliyet Endeksi'nin mayıs ayında görülen durgunluğun haziran ayında da devam ettiğini dile getirdi. Yılın ikinci çeyreğinde inşaat sektöründeki gelişmelerin pozitif yönlü olmadığını ifade eden Yavuz Işık, "İnşaat sektörünü geliştirmeye yönelik alınan geçici süreli tedbirlerin, yeni inşaatların başlaması ve mevcut inşaatların hızla bitirilmesine yönelik etkisi sınırlı kalmıştır. Hâlihazırda kamu bankaları üzerinden yürümekte olan düşük konut kredisi uygulaması, konut satışları noktasında piyasada önemli bir canlılık yaratmıştır. Ancak kamu bankalarının konut kredisinde düşük faiz uygulamasına son verecek olmaları, bundan sonraki süreçte ipotekli konut satışlarında ciddi bir düşüş beklentisi yaratmaktadır. Bu sebeple faizi düşürecek her türlü tedbir önemlidir. Tamamen kamu bankalarının özverisi ile bugüne kadar gelen sürecin özel bankaların katkısının olmaması üzücüdür. Bu noktada yeni ekonomi yönetimimizin inşaat sektörüne yönelik karar ve tedbirleri önemli hale gelmektedir." dedi.