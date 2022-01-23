Durdurulan tırda 52 kilo 639 gram eroin ele geçirildi

ULUDERE, ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde arama yapılan tırda 52 kilo 639 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir tırda uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Narkotik ekiplerince durdurulan tırda arama yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeği Stark, tırda gizlenen eroin paketlerini tespit etti.

Araçta 52 kilo 639 gram eroin bulundu.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.