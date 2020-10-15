Durdurulan plakasız motosiklet çalıntı çıktı
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Durdurulan plakasız motosiklet çalıntı çıktı

15.10.2020 12:55 | Son Güncelleme: 15.10.2020 12:59
Durdurulan plakasız motosiklet çalıntı çıktı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan motosiklet uygulamasında durumundan şüphelenilen plakasız motosiklet çalıntı çıktı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan motosiklet uygulamasında durumundan şüphelenilen plakasız motosiklet çalıntı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde motosiklet uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada durdurulan K.K'ya ait motosiklet incelendi. Yapılan incelemelerde plakasız olan motosikletin Gaziantep'ten daha önceden çalındığı belirlendi. Alacağına karşılık olarak motosikleti aldığını ve çalıntı olduğunu bilmediğini belirten K.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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