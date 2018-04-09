Durdurulan Otomobilden Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda 25 gram jameika olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucunda Gaziantep'ten Kahta'ya uyuşturucu götürüldüğü istihbaratını alarak kısa sürede harekete geçti. Otomobili, Besni Yenikentte durduran ekipler, yaptıkları aramada 25 gram jameika olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Araçta bulunan M.N.S., İ.Ş., B.Y. ve M.D. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN