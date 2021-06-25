Durdurulan otomobilden 143 adet tarihi sikke çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde durdurulan otomobilde 143 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde durdurulan otomobilde 143 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bir otomobille tarihi eser getirileceği bilgisini aldı. Plakası belirlenen otomobil, ilçe girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 143 adet tarihi sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen sikkelerle Bodrum'un Yahşi Mahallesi Giritli Sokak'ta16 Haziran günü takibe aldığı silah kaçakçısı şüphelilerinin silahlı saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün adı yazıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı