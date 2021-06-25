Durdurulan otomobilden 143 adet tarihi sikke çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Durdurulan otomobilden 143 adet tarihi sikke çıktı

Durdurulan otomobilden 143 adet tarihi sikke çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde durdurulan otomobilde 143 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde durdurulan otomobilde 143 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bir otomobille tarihi eser getirileceği bilgisini aldı. Plakası belirlenen otomobil, ilçe girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 143 adet tarihi sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen sikkelerle Bodrum'un Yahşi Mahallesi Giritli Sokak'ta16 Haziran günü takibe aldığı silah kaçakçısı şüphelilerinin silahlı saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün adı yazıldı. - MUĞLA

Durdurulan otomobilden 143 adet tarihi sikke çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Okay Yokuşlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Durdurulan otomobilden 143 adet tarihi sikke çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 00:31:38. #1.16#

title