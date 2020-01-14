Durdurulan otomobilden 129 sikke çıktı

14.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:20

BOLU'da, Roma ve Bizans dönemlerine ait 129 sikke ile 13 obje ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zonguldak'tan Bolu'ya giden otomobilde, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, 67 AAL 289 plakalı otomobili, D-100 Karayolu'nun Çaydurt mevkisinde durdurdu. Yapılan aramada, 129 sikke ile insan ve hayvan figürü bulunan 13 obje ele geçirildi. Sürücü Caner Ç. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA