Durdurulan otomobilde yapılan aramada 152 gram skunk ele geçirildi - Haberler
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Durdurulan otomobilde yapılan aramada 152 gram skunk ele geçirildi

Durdurulan otomobilde yapılan aramada 152 gram skunk ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da polis durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada 152 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada 152 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında bir otomobili durduran ekipler araçta yaptığı aramada 152 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan Salih T. (28), Hacı İbrahim Y. (22) ve Kerem Ç. (25) isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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