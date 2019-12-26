Durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma ekipleri durdurulan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma ekipleri durdurulan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Tavşanlı ilçesi Çukurköy Sanayisi yakınlarında akşam saat 22.00 sıralarında durdurulan bir otomobilde bulunan 3 kişi üzerinde yapılan kaba aramada, M.A.'nın üzerinden kağıda sarılı uyuşturucu olduğu değerlendirilen 3 gram madde ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA