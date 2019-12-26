Durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

26.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:51

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma ekipleri durdurulan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.



Tavşanlı ilçesi Çukurköy Sanayisi yakınlarında akşam saat 22.00 sıralarında durdurulan bir otomobilde bulunan 3 kişi üzerinde yapılan kaba aramada, M.A.'nın üzerinden kağıda sarılı uyuşturucu olduğu değerlendirilen 3 gram madde ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA