Durdurulan otomobilde ruhsatsız tüfek ele geçirildi
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Durdurulan otomobilde ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Durdurulan otomobilde ruhsatsız tüfek ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan bir otomobil içerisinde ruhsatsız tüfek ile birlikte çok sayıda mermi ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan bir otomobil içerisinde ruhsatsız tüfek ile birlikte çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler ruhsatsız tüfek ile birlikte 16 adet mermi ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan bir kişi hakkında işlem yapılarak, gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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