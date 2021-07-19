Durdurulan otobüsten çok sayıda tarihi eser çıktı

Düzce'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları şehirlerarası yolcu taşıyan otobüste bulunan 1 şüpheliyi yakaladılar.

Düzce'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları şehirlerarası yolcu taşıyan otobüste bulunan 1 şüpheliyi yakaladılar. Şüphelinin yapılan aramasında ise tarihi kadın heykelinden bileziğe birçok süs eşyası çıktı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM otoyolunda durumundan şüphelendikleri şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsü durdurdular. Durdurulan otobüste bulunan şahsı gözaltına alan ekipler, şahsın üst ve bagaj aramasında ise 1 adet kadın heykeli, 1 adet kadın bileziği, 1 adet toprak kandil, 1 adet gözyaşı şişesi, 1 adet ok ucu, çeşitli miktarlarda süs eşyaları ve aksesuarlar ele geçirdiler. Şüpheli şahsa 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefetten adli işlem yapıldı. Şahıs çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı