DURDURULAN OTOBÜSTEN 47 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
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DURDURULAN OTOBÜSTEN 47 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde polisin şüphe üzerine durduğu otobüste Afganistan uyruklu, 9'u çocuk toplam 47 kaçak göçmen yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde polisin şüphe üzerine durduğu otobüste Afganistan uyruklu, 9'u çocuk toplam 47 kaçak göçmen yakalandı.

Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 34 ED 6051 plakalı otobüsü Ali Saim Kayaalp Bulvarı'nda durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda Afganistan uyruklu olduğu tespit edilen 9'u çocuk, toplan 47 kaçak göçmen yakalandı.

Olay yerinden kaçtığı tespit edilen otobüs şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

DURDURULAN OTOBÜSTEN 47 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
DURDURULAN OTOBÜSTEN 47 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
DURDURULAN OTOBÜSTEN 47 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
DURDURULAN OTOBÜSTEN 47 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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