Durdurulan Minibüsten 29 Öğrenci Çıktı

Amasya'da, trafik uygulaması sırasında durdurulan bir minibüste 29 öğrencinin taşındığı tespit edildi.



Amasya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube ekipleri, Boğazköy mevkisinde durdurdukları ve köylere taşımacılık yapan minibüste yaptıkları incelemede, 15 kişi kapasiteli araçta 29 öğrencinin olduğunu, ayrıca emniyet kemerinin de bulunmadığını belirledi.



Minibüsten inen öğrencileri cep telefonuyla görüntüleyen polis, adı açıklanmayan sürücüye de Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'ne aykırılıktan 281 lira para cezası kesti.



Öğrenciler başka araçlarla evlerine gönderildi.