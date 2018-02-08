Durdurulan minibüste 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis tarafından durdurulan bir minibüste, 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Nizip- Birecik yolunda plakası öğrenilemeyen A.K., yönetimindeki gıda malzemesi taşıyan minibüsü durdurarak arama yaptı. Polis ekiplerince aranan minibüste, gıda malzemeleri arasında 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü A.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.