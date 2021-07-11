Durdurulan kamyonet kasasında 2 milyondan fazla makaron ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Durdurulan kamyonet kasasında 2 milyondan fazla makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Durdurulan kamyonet kasasında 2 milyondan fazla makaron ele geçirildi İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonetin kasasından piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 2 milyon 340 bin adet dal makaron (boş sigara filtresi) ele geçirildi.

Durdurulan kamyonet kasasında 2 milyondan fazla makaron ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonetin kasasından piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 2 milyon 340 bin adet dal makaron (boş sigara filtresi) ele geçirildi.

Konak İlçe Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, dün gece saatlerinde Yenidoğan Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri uygulama esnasında S.B. idaresindeki 34 UU 2661 plakalı kamyoneti durdurdu. Sürücünün şüpheli tavırları üzerine araçta arama yapan ekipler, kasa kısmına gizlenmiş şekilde 234 karton koli içinde piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 2 milyon 340 bin dal makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili kamyonet sürücüsü S.B. gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Durdurulan kamyonet kasasında 2 milyondan fazla makaron ele geçirildi
Durdurulan kamyonet kasasında 2 milyondan fazla makaron ele geçirildi
Durdurulan kamyonet kasasında 2 milyondan fazla makaron ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

Vapur iskelesine yakın yerde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi
Vapur iskelesine yakın yerde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi
Göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 12 ölü, 20 yaralı
Göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 12 ölü, 20 yaralı
Sır cinayeti özel ekip çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış
Sır cinayeti özel ekip çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Zeynep Bastık Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Arda Turan Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Durdurulan kamyonet kasasında 2 milyondan fazla makaron ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 18:46:30. #1.15#

title