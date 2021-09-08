Durdurulan kamyonda 190 bin dal kaçak makaron ele geçirildi
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Durdurulan kamyonda 190 bin dal kaçak makaron ele geçirildi

Durdurulan kamyonda 190 bin dal kaçak makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da polis şüphe üzerine durdurduğu kamyonda 190 bin dal kaçak makaron ile tütün ele ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da polis şüphe üzerine durdurduğu kamyonda 190 bin dal kaçak makaron ile tütün ele ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Bölgede uygulama yapan ekipler şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, 190 bin dal mükerrer bandrollü boş makaron, 80 kg mükerrer bandrollü kıyılmış tütün, 19 kg gümrük kaçağı çay ve 384 adet gümrük kaçağı nargile folyosu ele geçirdi. Operasyonun ardından araçta bulunan Süphan S., (23) ve Mehmet A., (32) gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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