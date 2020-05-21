Durdurulan araçtan uyuşturucu ve sahte para çıktı
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Durdurulan araçtan uyuşturucu ve sahte para çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan sahte para ve uyuşturucu çıktı.

Durdurulan araçtan uyuşturucu ve sahte para çıktı
21.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:14

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan sahte para ve uyuşturucu çıktı.

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçtan indirilen S.M. ve A.A.'nın üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi. Ayrıca otomobilde uyuşturucu düzenekleri ele geçirildi. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürülen 2 şüphelinin idrar testinde amphetamines ve metamfetamin pozitif çıktı. Her iki şüpheli hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan, araç sürücüsü olan S.M. hakkında ise trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve şüpheli A.A. hakkında ise sahte para ile ilgili adli işlem başlatıldı. Sürücü S.M.'ye 6 bin 333 TL idari para cezası kesilirken ayrıca her iki şüpheliye de sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri için 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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