Durdurulan araçtan esrar çıktı
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Durdurulan araçtan esrar çıktı

İzmir'in Beydağ ilçesinde jandarma ekipleri, yol uygulaması sırasında 112 gram kubar esrar ele geçirdi.

03.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:00
Durdurulan araçtan esrar çıktı

'in ilçesinde ekipleri, yol uygulaması sırasında 112 gram kubar esrar ele geçirdi.


Edilen bilgiye göre İzmir İl jandarma Komutanlığına bağlı Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Aktepe Mahallesi'nde yol uygulaması yaparken Y.T. ve M.K. isimli şahısların kullanmış olduğu otomobilde de arama gerçekleştirdi. Aramada, 112 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.T. ve M.K.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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