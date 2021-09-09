Durdurulan araçtan 8 düzensiz göçmen çıktı
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Durdurulan araçtan 8 düzensiz göçmen çıktı

Durdurulan araçtan 8 düzensiz göçmen çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde polis ekiplerince durdurulan araçtan 8 düzensiz göçmen çıktı.

Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde polis ekiplerince durdurulan araçtan 8 düzensiz göçmen çıktı. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün kaçakçılığın men ve takibine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde şüpheli bir aracı durdurdu. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde araçta bulunan 8 şahsın düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Düzensiz göçmenler işlemler için İl Göç İdaresine teslim edilirken araç sürücüsü Z.H. göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Durdurulan araçtan 8 düzensiz göçmen çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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