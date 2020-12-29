Durdurulan araçtan 7 adet ruhsatsız tabanca çıktı: 2 gözaltı
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Durdurulan araçtan 7 adet ruhsatsız tabanca çıktı: 2 gözaltı

29.12.2020 22:00 | Son Güncelleme: 29.12.2020 22:03
Durdurulan araçtan 7 adet ruhsatsız tabanca çıktı: 2 gözaltı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından silah kaçakçılığının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Kocaeli'de seyir halinde olan bir araçta ruhsatsız silah taşındığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından plakası belirlenen araç, Körfez ilçesi Yarımca Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Durdurulan araçtan 7 adet ruhsatsız tabanca çıktı: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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