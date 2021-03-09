Durdurulan araçtan 25 göçmen çıktı
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Durdurulan araçtan 25 göçmen çıktı

09.03.2021 18:34 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:40
Durdurulan araçtan 25 göçmen çıktı

İzmir'in Dikili ilçesinde, jandarma ekiplerinin devriye esnasında durdurduğu araçtan 1'i Güney Afrika Cumhuriyeti, 24'ü Somali uyruklu olmak üzere 25 göçmen yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde, jandarma ekiplerinin devriye esnasında durdurduğu araçtan 1'i Güney Afrika Cumhuriyeti, 24'ü Somali uyruklu olmak üzere 25 göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirlenen A.E. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'den İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtine göçmenlerin getirileceği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçeli Mahallesi Madra mevkiinde yapılan devriye esnasında, A.E. isimli şahsın kullandığı araçta 1'i Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu, 24'ü Somali uyruklu 25 göçmen şahsın bulunduğunu tespit etti. Yakalanan göçmenler İzmir İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine gönderilirken, organizatör olduğu belirlenen A.E. isimli kişi gözaltına alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.E., Bergama Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

-İHA-

Durdurulan araçtan 25 göçmen çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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