Durdurulan araçtan 2 kilo uyuşturucu çıktı
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Durdurulan araçtan 2 kilo uyuşturucu çıktı

Durdurulan araçtan 2 kilo uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde 2 kilo 535 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu imalatında kullanılan 5 litre kimyasal madde ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde 2 kilo 535 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu imalatında kullanılan 5 litre kimyasal madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri İzmit ilçesi D-100 karayolu üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, 2 kilo 535 gram bonzai maddesi, uyuşturucu imalatında kullanılan 5 litre kimyasal madde, ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan şüpheliler S.Ç. ve A.Ç. de gözaltına alındı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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