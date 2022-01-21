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Durdurulan araçta uyuşturucu yakalandı

Durdurulan araçta uyuşturucu yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçtan uyuşturucu ele geçirdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçtan uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun köyü girişinde uygulama yapan jandarma ekipleri, F.A., idaresindeki 34 plakalı otomobilden şüphelenerek aracı durdurdu. Otomobilde ve F.A'nın yapılan üst aramasında 25 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu içme aparatı bulundu.

Gözaltına alınan F.A. ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Durdurulan araçta uyuşturucu yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Jandarma, Adıyaman, Gölbaşı, 3. Sayfa, Haber

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