Durdurulan araçta uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi
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Durdurulan araçta uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi

Durdurulan araçta uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda durdurulan araçta, yaklaşık 3 ile 30 kilo arasında uyuşturucu maddenin üretilebileceği 29,06 kilogramlık hammadde ele geçirildi.

Manisa'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda durdurulan araçta, yaklaşık 3 ile 30 kilo arasında uyuşturucu maddenin üretilebileceği 29,06 kilogramlık hammadde ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretimine geçit vermedi. Ekipler tarafından uyuşturucu üretimi yapan şahıslara yönelik çalışmada şüphe üzerine bir araç durduruldu. Yapılan aramada yaklaşık 3 ile 30 kilo arasında bonzai maddesi üretiminde kullanılabilecek 29,06 gramlık hammadde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü. İfade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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