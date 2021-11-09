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Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerince durdurulan araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerince durdurulan araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri devriye sırasında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 63 gram satışa hazır kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli A.A.D.'nin ev aramasında ise 2 adet extacy hap ve 2,5 gram kubar esrar ele geçirildi. Yine aynı devriye sırasında M.Y. isimli şüphelinin üzerinde de kullanılmaya hazır uyuşturucu madde ile tabanca bulundu.

İki şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

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