Durdurulan araçta silahlar ele geçirildi
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Durdurulan araçta silahlar ele geçirildi

Durdurulan araçta silahlar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da arama yapılan bir araçta silahlar ve mermi ele geçirildi.

Malatya'da arama yapılan bir araçta silahlar ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Battalgazi ilçesi Yaygın Mahallesi'nde bir araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan arama neticesinde, 1 adet 9 mm çapında Glock marka tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 12 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 7 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet otomatik ruhsatsız Av Tüfeği, 30 adet Av tüfeği fişeği ele geçirildi.

olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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