Durdurulan araçta ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
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Durdurulan araçta ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Durdurulan araçta ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da polis durdurduğu bir araçta yaptığı aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da polis durdurduğu bir araçta yaptığı aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, kent merkezi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri mahalle çıkışında denetim yaptı. Denetimlerde 71 DH 717 plakalı bir aracı durduran ekipler araçta yaptığı aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Olayın ardından trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sabıkası bulunan E.C., isimli şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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