Durdurulan Araçta 703 Kilo Esrar ve Kalaşnikof Bulundu
HAKKARİ'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramada, silah, mühimmat ve esrar maddesi ele geçirildi.
HAKKARİ'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramada, silah, mühimmat ve esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Valiliği, dün saat 23.50 sıralarında Hakkari-Van yönüne giden bir aracın şüphe üzerine durdurulduğunu açıkladı. Araçta 703,5 kilo toz esrar, 1 Kalaşnikof ile şarjör ve 10 fişeği ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı. - Hakkari