Durdurulan araçta 60 av tüfeği ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 60 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah bulunduğu ihbarı üzerine takibe aldığı aracı durdurup arama yaptı. Aramada, 60 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilere 77 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.