Durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı
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Durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı

Durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Muradiye ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi'nde Alparslan Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalanırken, araç sürücüsü R.A. (26) gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresine sevk edilirken, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Muradiye Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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