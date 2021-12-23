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Durdurulan araçta 400 gram esrar ele geçirildi

Durdurulan araçta 400 gram esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan araçta 400 gram esrar ele geçirildi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan araçta 400 gram esrar ele geçirildi.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin Uyuşturucu Madde Ticaretini önlemeye yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Nazilli'de bulunan bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğunu tespit eden ekipler, aracı takip etmeye başladı. İçerisinde üç şüpheli şahsın bulunduğu araç ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şehir merkezinde dakikalar süren kovalamacanın ardından araç Aydoğdu Mahallesi'nde yakalandı. Araç içerisinde bulunan C.K, S,Y ve M.K isimli üç şüpheli kısa sürede etkisiz hale getirildi. Araçta yapılan aramada, 400 gram esrar olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

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