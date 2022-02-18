Durdurulan araçta 33 tarihi obje ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı, Özcan Çiriş - Güncel
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BİTLİS'in Ahlat ilçesinde durdurulan araçta 33 tarihi obje ele geçirildi.
BİTLİS'in Ahlat ilçesinde durdurulan araçta 33 tarihi obje ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan-Ahlat kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 33 tarihi obje ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, objeler, incelenmesi için Ahlat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel