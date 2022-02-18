BİTLİS'in Ahlat ilçesinde durdurulan araçta 33 tarihi obje ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan-Ahlat kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 33 tarihi obje ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, objeler, incelenmesi için Ahlat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.