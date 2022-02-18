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Durdurulan araçta 33 tarihi obje ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı, Özcan Çiriş - Güncel
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Durdurulan araçta 33 tarihi obje ele geçirildi

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde durdurulan araçta 33 tarihi obje ele geçirildi.

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde durdurulan araçta 33 tarihi obje ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan-Ahlat kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 33 tarihi obje ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, objeler, incelenmesi için Ahlat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

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