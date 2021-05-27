Durdurulan araçta 30 bin TL değerinde kaçak içki ele geçirildi
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Durdurulan araçta 30 bin TL değerinde kaçak içki ele geçirildi

Durdurulan araçta 30 bin TL değerinde kaçak içki ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye geneli düzenlenen eş zamanlı huzur ve güven uygulamaları kapsamında Antalya'da durdurulan bir araçtan piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan 71 adet sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi.

Türkiye geneli düzenlenen eş zamanlı huzur ve güven uygulamaları kapsamında Antalya'da durdurulan bir araçtan piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan 71 adet sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. İçkilere el konulurken, araçta bulunan 5 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Aksu İlçesi Topallı Mahallesinde 26 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak eş zamanlı Türkiye Geneli Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında 07 KK 100 plakalı Tofaş marka aracı durdurarak yapılan aramada, 100 cc'lik şişeler halinde piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan toplamda 71 adet sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen alkollere el konuldu. Şüpheli Y.E. (20), M.D. (25), Ö.F.G. (18), F.C.Ç. (19), O.D. (22) isimli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen sahte bandrollü kaçak içkiler ise Antalya Gümrük Müdürlüğüne ve İl Tarım Müdürlüğüne incelenmek üzere gönderilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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