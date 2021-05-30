Durdurulan araçta 221.84 gram kokain ele geçirildi
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Durdurulan araçta 221.84 gram kokain ele geçirildi

Durdurulan araçta 221.84 gram kokain ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 221.84 gram kokain ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 221.84 gram kokain ele geçirildi.

Olay, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapılan koordineli çalışmada Afyonkarahisar üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı öğrenildi. Çalışmaların ardından ekipler Kütahya karayolu üzerinde içerisinde 2 kişinin olduğu aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 2 parça halinde 221.84 gram kokain ele geçirdi. Olayın ardından M.O. (28) ve N.B. (19) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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