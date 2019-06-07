Durdurulan araçta 2 kilo 205 gram uyuşturucu yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde durdurulan bir aracın yakıt deposunda 2 kilo 205 gram mtamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Nizip KOM Grup Amirliği ve Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Gaziantep Şanlıurfa D-400 yolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette 2205 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili İran uyruklu bir şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA