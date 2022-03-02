Durdurulan araçta 1 ton 115 kilo tütün, 1 milyon 100 bin makaron ele geçiti - Haberler

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Durdurulan araçta 1 ton 115 kilo tütün, 1 milyon 100 bin makaron ele geçiti

Demirören Haber Ajansı, Aziz Önal - Güncel
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Durdurulan araçta 1 ton 115 kilo tütün, 1 milyon 100 bin makaron ele geçiti

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada 1 ton 115 kilo tütün ve 1 milyon 100 bin boş makaron ele geçirildi.

KARLIOVA, BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada 1 ton 115 kilo tütün ve 1 milyon 100 bin boş makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karlıova ilçesinde Kalencik yol kontrol noktasında durdurulan bir kamyonette 'Okşan' isimli eğitimli köpekle arama yaptı. Aramada, 1 ton kıyılmış tütün, 1 milyon 100 bin boş makaron, 115 kilo ambalajlı tütün ve 6 bin 720 tütün filtresi ele geçirildi. Araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.


Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

Karlıova, Tragger, Tütün, Güncel, Haberler

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