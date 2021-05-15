Durdurmak istediği traktörün altına kalarak hayatını kaybetti
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Durdurmak istediği traktörün altına kalarak hayatını kaybetti

Durdurmak istediği traktörün altına kalarak hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hareket eden traktörü durdurmak isterken altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hareket eden traktörü durdurmak isterken altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde eşiyle birlikte evinden ayrılan ve ısırgan otu toplamaya giden Enver Emanet (81), eşini bıraktıktan sonra traktörünü park etti. Traktörün el frenini çekmeyi unutan Emanet, aracının kaymaya başladığını fark edince durdurmak için müdahale etti. Dengesini kaybeden yaşlı adam, traktörünün altında kaldı. Bölgeden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme neticesinde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlenirken jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Durdurmak istediği traktörün altına kalarak hayatını kaybetti
Durdurmak istediği traktörün altına kalarak hayatını kaybetti
Durdurmak istediği traktörün altına kalarak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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